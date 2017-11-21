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Президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку после 37-ми лет пребывания на этом посту. Соответствующее обращение он направил в парламент страны. В нем говорится, что решение принято добровольно и вступает в силу немедленно.

Он объяснил, что согласился на отставку, чтобы обеспечить плавную передачу власти. Мугабе пообещал в ближайшее время сделать публичное заявление.

После того, как спикер зачитал это письмо, члены парламента начали аплодировать и танцевать. Судя по кадрам, которые транслируют западные телеканалы, на улицах это известие также встречено с ликованием.

Напомним, 93-летний Мугабе руководил страной в течение 37-ми лет. 15-го ноября группа военных объявила о захвате власти и отправила президента под домашний арест, объяснив, что он очень стар, чтобы управлять страной.