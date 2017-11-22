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В Чили иммигрант из Гаити сумел спасти женщину, сорвавшуюся с балкона девятого этажа. Мужчина смог смягчить падение женщины своим телом. Оба участника инцидента в итоге оказались в больнице.

Жители одного из домов в пригороде Сантьяго сняли на видео, как женщина, висящая на перилах противоположного дома, срывается и падает вниз. К счастью, в внизу оказался гаитянин Ричард Джозеф. Он подставил под падающую женщину свое тело, тем самым смягчив удар, пишет Daily Mail.

По словам Джозефа, который живет в Чили уже три года, он увидел висящую на перилах женщину, когда вышел из автобуса. Гаитянин, как и другие очевидцы, стал сначала снимать ее на мобильный телефон. Затем мужчина осознал, что чилийку надо попробовать спасти от падения.

Когда женщина сорвалась, Джозеф подставил под ее падающее тело руки, тем самым смягчив удар. Оба оказались на земле. Мужчина получил повреждения колена, ступней и рук. Один из местных бизнесменов уже обещал оплатить лечение гаитянца в больнице.

Женщина при ударе потеряла сознание, и ее сначала сочли мертвой, однако через несколько минут она пришла в себя.

Источник: vesti.ru

Фото: pixabay.com