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Королева Великобритании Елизавета II стала самым пожилым главой государства в мире после отставки президента Зимбабве Роберта Мугабе. Об этом пишет Daily Mail.

В феврале британская королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став рекордсменом в Соединённом Королевстве.

Издание отмечает, что в 2015 году Елизавета II побила рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне среди британских правителей. А после того как в октябре 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из всех монархов.

На втором месте, по информации издания, оказался 90-летний президент Туниса Бежи Каид эс-Себси, на третьем — 88-летний эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Также в списке значатся председатель государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро (86), президент Камеруна Поль Бийя (84), президент Ливана Мишель Аун (84), император Японии Акихито (83), король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (81).

Источник: life.ru