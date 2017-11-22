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Российский певец и композитор Дмитрий Маликов сегодня, 22 ноября в 10 часов утра (по московскому времени) на своей странице соцсети Twitter сообщил о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

"У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3.36 утра по лондонскому времени", — сказал Маликов РИА Новости.

Семья подтвердила сообщения о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Соответствующая информация опубликована на официальной странице артиста в фейсбуке.

"От имени семьи Хворостовского мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского", — говорится в объявлении.

Там также отмечается, что певец умер в окружении семьи в Лондоне.

Артист страдал тяжелым онкологическим заболеванием. О его болезни стало известно в июне 2015 года, когда он был вынужден отменить все запланированные выступления и концерты для того, чтобы пройти курс лечения: врачи диагностировали у него опухоль мозга.

Тогда на сайте певца указывалось, что болезнь не отразилась на его вокальных способностях, однако певец страдает от нарушений равновесия.

Хворостовский прошел курс лечения, после чего вновь вернулся на сцену уже через пару месяцев, но осенью 2016 года снова был вынужден пройти курс химиотерапии.

Буквально месяц назад СМИ ошибочно сообщали о смерти Хворостовского, эту информацию тогда опровергла жена певца Флоранс.

Источник: ria.ru