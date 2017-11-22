В мире |

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал бывшего главнокомандующего армии Республики Сербской Ратко Младича виновным в геноциде, преступлениях против человечества и военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению, сообщает Reuters.

Он признан виновным по 10 из 11 выдвинутых обвинений, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года.

В то же время Младич был оправдан в геноциде боснийских мусульман и хорватов - по первому из 11 пунктов обвинения. Суд подтвердил совершение сербами преступлений на этнической почве в отношении мусульман и хорватов в городах и селениях Фоча, Ключ, Котор-Варош, Приедор, Сански-Мост, Власеница в период с мая 1992 года по декабрь 1992 года, но счел, что они не могут быть квалифицированы как геноцид.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн назвал Младича "воплощением зла", а приговор ему - "важной победой правосудия", передает Reuters.

"Сегодняшний вердикт является предостережением для преступников о том, что они не избегут правосудия, какими бы влиятельными они ни были", - сказал он.

Пожизненное заключение - приговор, которого в декабре 2016 года потребовал для Младича прокурор Алан Тигер, подчеркнувший в своей обвинительной речи, что вынести не самый суровый из предусмотренных законом приговор было бы "оскорблением жертв, живых и погибших, и поруганием правосудия".

Перед вынесением приговора судья Альфонс Ори удалил Младича из зала суда за непристойное поведение, оглашение приговора продолжилось без него, несмотря на то что адвокаты требовали прервать заседание. Как сообщил судья, "Младич переведен в специальную комнату, откуда он продолжит следить за вынесением приговора", передает ТАСС.

Ранее защита обратилась к судье с просьбой отложить вынесение приговора в связи с высоким давлением у подсудимого, но получила отказ. После этого Младич встал со своего места и начал что-то выкрикивать на сербском языке, из-за чего и был удален из зала суда.

У Младича диагностирован психоорганический синдром, что означает утрату познавательных способностей и возможностей памяти. Кроме того, в 2009 году он прошел курс лечения от рака, а впоследствии перенес несколько инсультов.

Адвокаты в марте 2017 года подавали ходатайство о его временном освобождении из следственного изолятора в Гааге и о передаче в Россию для лечения в клинике, а врачи российского Научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева выражали готовность оказать ему помощь, но Гаагский трибунал не отпустил Младича.

В число обвинений генерала входили гонения и насильственное переселение мусульманского населения Боснии и Герцеговины, бомбардировки и обстрелы Сараева, "геноцид, гонения, истребления и депортация" в Сребренице, а также содержание в качестве заложников военных наблюдателей ООН на ключевых объектах армии боснийских сербов, что не давало авиации НАТО возможности наносить по ним бомбовые удары.

Ратко Младич, командовавший армией Сербской Республики в Боснии и Герцеговине, обвиняется в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время этнических чисток мусульман в период гражданской войны в 1992-1995 годах. Процесс начался 12 мая 2012 года после его ареста в мае 2011 года сербскими властями.

Прокуроры объявили, что генерал отдал приказ убить тысячи мусульман в Сребренице в июле 1995 года.

24 марта 2016 года трибунал огласил приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, признав его виновным в преступлениях против человечности и в геноциде в Сребренице. Караджич приговорен к 40 годам тюремного заключения.