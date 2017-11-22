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На окраине Тбилиси, где уже несколько часов идет контртеррористическая спецоперация, слышны звуки стрельбы и взрывов, сообщают грузинские СМИ.

Ранее телеканал "Рустави-2" сообщил, что цель спецоперации, которая проходит в Исани-Самгорском районе, — задержание двоих иностранцев, подозреваемых в связи с террористическими организациями.

Они забаррикадировались в квартире жилого дома, откуда, по данным службы госбезопасности, открыли огонь по спецназу.

Здание, в котором находятся подозреваемые, оцепили, несколько бригад полиции контролируют периметр.

По данным грузинского Первого канала, всех жителей корпусов, где проходят оперативные действия, эвакуировали.

Источник: ria.ru