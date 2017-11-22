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Беспилотник снял гигантскую пробку, образовавшуюся на шоссе 405 в Лос-Анджелесе. Видеозапись была опубликована в среду, 22 ноября, на странице телеканала CNN International в Twitter.

"Кадры с воздуха показывают пробки в Лос-Анджелесе, когда начинается стремительная поездка в День благодарения", - подписано видео.

Aerial footage shows traffic gridlock in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins pic.twitter.com/QZ7pdcfoLC — CNN International (@cnni) November 22, 2017

Шоссе 405 считается главной дорогой, связывающей северную часть Лос-Анджелесской агломерации с долиной Сан-Фернандо на юге, поэтому оно постоянно перегружено. Обострение ситуации с пробками связано с Днем благодарения, который отмечается в США в четвертый четверг ноября (в 2017 году — 23 ноября).

День благодарения посвящен высадке в Америке первых поселенцев из Англии, прибывших в 1620 году на судне «Мэйфлауэр». По легенде, поселенцы, с трудом пережившие первую зиму на новом месте, устроили осенью 1621 года праздник, в ходе которого благодарили бога за обильный урожай. Среди блюд, подаваемых на первом Дне благодарения, была запеченная индейка, которую прибывшие из Европы поселенцы впервые попробовали в Америке. Сделать День благодарения национальным праздником предложил первый президент США Джордж Ва́шингтон.