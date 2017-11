В мире |

Беспилотник снял гигантскую пробку, образовавшуюся на шоссе 405 в Лос-Анджелесе. Видеозапись была опубликована в среду, 22 ноября, на странице телеканала CNN International в Twitter.

"Кадры с воздуха показывают пробки в Лос-Анджелесе, когда начинается стремительная поездка в День благодарения", - подписано видео.

Aerial footage shows traffic gridlock in Los Angeles as the Thanksgiving travel rush begins pic.twitter.com/QZ7pdcfoLC