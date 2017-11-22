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Оперный певец Дмитрий Хворостовский до последнего сражался с болезнью. Об этом ТАСС рассказал народный артист России Денис Мацуев.

«Он сражался до последнего, верил в лучшее. Когда появились ложные новости о его кончине, я подумал — ну вот, теперь будет жить долго. Примета не сработала», — отметил пианист.

Telegram-канал Super пишет со ссылкой на знакомых Хворостовского, что исполнитель перед смертью почти потерял голос. Отмечается, что месяц назад с ним по телефону общался продюсер Игорь Крутой.

«Уже тогда баритон Хворостовского было практически невозможно узнать — Дмитрий едва говорил тихим голосом, превратившимся в слабый фальцет, и испытывал трудности с речью», — говорится в посте.

Первым о смерти Хворостовского сообщил эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов. Позже родственники Хворостовского подтвердили сообщения о смерти оперного певца. Ему было 55 лет.

В октябре о кончине исполнителя объявило издание kp.ru, однако директор певца Марк Хилдрю опроверг эту информацию.