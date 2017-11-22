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Шведская компания IKEA вновь приняла решение отозвать в США проданные там комоды серии Malm после гибели двухлетнего ребенка в результате падения этого комода на ребенка.

По заявлению компании, мебель данной серии совершенно безопасна, однако при наличии дома маленьких детей ее обязательно надо крепить к стене, сообщает "Интерфакс".

IKEA готова забрать обратно комоды, изготовленные с 2002 по 2016 год, вернув за них деньги, или бесплатно выдать набор для крепления. Всего в США было продано 17,3 млн предметов этой мебели, стоимостью от 70 до 200 долларов

В США было подано 186 жалоб на падение комодов Malm, из которых 91 случай произошел с детьми, и еще 113 обращений было связано с комодами других серий. Комоды Malm перестали продавать в США в 2016 году.

В октябре стало известно, что двухлетний Йозеф Дудек из Калифорнии погиб после того, как на него упал комод Malm производства компании IKEA. Он стал уже восьмым ребенком, в смерти которого обвиняют этот предмет мебели, сообщает Daily Mail.

Йозеф Дудек погиб в мае этого года — уже после того, как IKEA начала отзывать смертельно опасные комоды из магазинов. Родители мальчика не знали о дурной славе этой мебели и не подозревали, что подвергают ребенка риску, ставя комод рядом с его кроваткой. В результате Malm упал на их спящего ребенка и буквально раздавил его, сообщает The Sun.

фото: Ikea.com