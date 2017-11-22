Задержание Керимова во Франции обошлось миллиардеру в 117 миллионов долларов (2)

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В мире | 22 ноября 2017 года, 16:43

Потери миллиардера Сулеймана Керимов потерял составили 117 миллионов долларов после задержания во Франции, подсчитал Forbes. Об убытках свидетельствует снижение стоимости акций компании «Полюс», принадлежащей семье бизнесмена.

При этом опрошенные изданием эксперты отмечают, что падение акций выглядит не очень логично, так как к самой компании претензий никаких нет, и задержание бизнесмена никаким образом не было связано с «Полюсом».

21 ноября стало известно, что Керимов задержан французской полицией в Ницце. По сведениям Reuters, его подозревают в уклонении от уплаты налогов, а Bloomberg утверждает, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

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Сам сенатор свою вину не признает. В российском МИД «Интерфаксу» сообщили, что французское внешнеполитическое ведомство и посольство Франции в Москве проинформированы о том, что Керимов — член Совета Федерации России, «относится к числу официальных должностных лиц и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств».

Отмечается, что на территории Франции политик находился в частном порядке, без дипломатического паспорта.

В марте сообщалось об обысках на вилле Hier (Лазурный Берег, Франция), владельцем которой газета Nice-Matin назвала Керимова. Представитель сенатора отрицал, что недвижимость принадлежит политику.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Иван4 минуты назад
Видать началось по-серьезному. Дай Бог, всех ворюг-депутатов переловят.
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Anatoly1 час назад
Я думаю,что этого бизнесмена-сенатора уже выпустили на свободу и его ждут с цветами в Москве. А что он больше - депутат,который стоит на защите прав своих избирателей,или бизнесмен,который так и думает,где-бы в России украсть побольше и перекинуть за рубеж.А как он вдруг очутился во Франции? Это была официальная командировка,или поехал заметать следы,поэтому и не взял свой дипломатический паспорт.Но ведь российских жулиеов-депутатов нельзя арестовывать - это высший класс,прикрываясь своим иммунитетом ему легче проворачивать свои махинации.Да здоавствуют все жулики в Думе и в Совете Федерации.Ведь он там не один такой.
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