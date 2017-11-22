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Оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент торговли и услуг Москвы.

«Было обращение министра культуры России Владимира Мединского, оно поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным», — сказали в департаменте.

Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет в Москве, но точная дата мероприятия пока неизвестна, сообщила РИА Новости в среду поэтесса и близкая подруга артиста Лилия Виноградова.

"Это точно будет в Москве. Пока все в стадии организации. Точной даты нет", — сказала Виноградова.

Ранее певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский оставил завещание, согласно которому прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и на родине оперного певца в Красноярске.

В свою очередь композитор Игорь Крутой сообщил Известиям, что прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским состоится в Москве, скорее всего, траурная церемония пройдет в понедельник, 27 ноября.

По словам близкого друга покойного артиста, после прощания тело Хворостовского будет кремировано.

Ранее в среду семья певца сообщила на его странице в Facebook, что он скончался. Хворостовский умер на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

Соболезнования в связи с кончиной Хворостовского выразили видные политики и деятели культуры.