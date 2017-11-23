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Объявившая ранее о своих президентских амбициях Ксения Собчак, которая выдвинется на выборы главы государства весной 2018 года от партии "Гражданская инициатива", рассказала о том, что Генпрокуратура РФ начала проверку ее резонансного высказывания "об украинском Крыме".

"Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо", - объявила Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы". При этом она признала, что ее высказывание негативно сказалось на ее электоральном рейтинге.

"Я, например, понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего заявления по Крыму. Но я пришла говорить правду, говорить о том, что мне кажется важным", - добавила она.

24 октября на пресс-конференции по поводу своего выдвижения в президенты Собчак прокомментировала присоединение полуострова к РФ. "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка", - подчеркнула она.

Тогда же Собчак заявила, что своими действиями на полуострове Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года и теперь важно "восстановить дружбу России и Украины любой ценой". В то же время Собчак заявила, что вопрос принадлежности полуострова требует дальнейшего серьезного обсуждения, так как там есть "огромное количество русских людей", которые поддерживают его присоединение к РФ.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Собчак о Крыме неправильными. "Это неправильное заявление по сути и по форме", - пояснил он. По его словам, с точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России. "Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", - резюмировал Песков.

Заявление Собчак по Крыму вызвало шквал критики со стороны российских чиновников. При этом юристы даже заговорили о возможном привлечении ведущей к уголовной ответственности в том случае, если в ее словах обнаружат признаки экстремизма. Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков напомнил, что в России уже более 20 человек стали фигурантами уголовных дел за подобные высказывания.

Более того, в октябре депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запросы в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить слова Собчак об украинской принадлежности Крыма. В ответ на это Собчак заявила, что подсудны, согласно российскому законодательству, именно призывы к отделению или нарушению территориальной целостности России, но в законе "нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным", напоминает "Новая газета".