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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что она проиграла на выборах в том числе из-за экс-лидера страны Барака Обамы. Об этом она сказала в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, сообщается на сайте журналиста.

Она заявила, что «не соглашалась со всеми решениями Обамы», но экс-лидер США, по ее мнению, «сделал то, что нужно было для спасения экономики, находящейся в отчаянном положении».

По ее словам, Обама «наметил курс в мире, который благоприятствовал дипломатии и переговорам».

«Но это правда, что, когда вы бежите, чтобы преуспеть президентом от своей собственной партии, находящимся у власти второй срок подряд, то есть исторический встречный ветер, дующий против вас», — сказала она.

По ее словам, «это вызов».

«Когда вы кандидат, защищающий многие области, с которыми согласен, но и выдвигающий повестку дня с изменениями, что я и пыталась сделать, часто бывает трудно достигеуть второго. Поэтому я считаю, что в этом [была, — «Газета.Ru»] проблема», — заявила Клинтон.

Также Клинтон заявила, что россияне, «воодушевленные» ее оппонентом Дональдом Трампом, делали все возможное для поиска компромата против нее на ее частном сервере.