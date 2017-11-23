Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал сообщения о госпитализации актера, сообщает РИА «Новости».

«Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо», — заявил Согомонян.

Он рассказал, что Джигарханян уезжал из театра сам, с водителем.

По информации СМИ, в больницу актера якобы отвез режиссер Юрий Клепиков.

«Клепикова в это время в театре не было», — сообщил, в свою очередь, Согомонян.

Ранее сообщалось, что Джигарханян якобы экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: Sputnik Армения