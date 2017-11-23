Друг Джигарханяна опроверг информацию о госпитализации артиста
«Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо», — заявил Согомонян.
Он рассказал, что Джигарханян уезжал из театра сам, с водителем.
По информации СМИ, в больницу актера якобы отвез режиссер Юрий Клепиков.
«Клепикова в это время в театре не было», — сообщил, в свою очередь, Согомонян.
Ранее сообщалось, что Джигарханян якобы экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Фото: Sputnik Армения
Источник: РИА Новости