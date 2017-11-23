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За ночь, проведенную с балериной и актрисой Анастасией Волочковой, мужчины платили 15 тысяч долларов, заявила бизнесвумен Ольга Лейбман. Она рассказала об этом на передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, видеозапись эфира опубликована на YouTube.

«Я вращаюсь в определенном кругу людей, восемь знакомых моих с ней были. Эти люди мои друзья, не могу называть фамилии. Это называется эскорт», — подчеркнула Лейбман.

Балерина в ответ пригрозила предпринимательнице судом, передает портал dni.ru. «Она говорит: "Я точно знаю, что Волочкова спала с восемью мужчинами и брала за это 15 тысяч евро". Придется ей эти слова доказывать в суде. Пусть докажет факт передачи денег, потому что этого не было и не могло быть. Я за деньги не ужинаю и не сплю», — заявила она.

Лейбман объяснила журналистам, что не подразумевала секс, говоря о «ночи с Волочковой». «Речь шла только об эскорт-услугах, которые Настя оказывала многим моим знакомым мужчинам. Под словосочетанием эскорт-услуги я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги — сходить в театр, в ресторан, на рыбалку. Они просто покупают себе красивое сопровождение», — пояснила она.

В конце октября Волочкова призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам на протяжении своей карьеры.