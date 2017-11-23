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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий покинул Луганск в составе автомобильного кортежа и уехал в Россию, сообщает «Новая газета». По данным издания, вместе с ним ЛНР покинули руководитель администрации господина Плотницкого Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и «ряд других лиц».

Утром 21 ноября центр города перекрыли неизвестные в форме, в Луганск ввели военную технику. Вооруженные люди не представлялись, но заявили, что работают «вместе с сотрудниками “Беркута”» на «совместных плановых учениях». При этом они не выполнили приказ Игоря Плотницкого покинуть территорию. По одной из версий, к этому привел конфликт главы ЛНР и министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, который был отстранен от должности 20 ноября.

Поздно вечером 21 ноября представитель МВД Украины сообщил, что глава ЛНР уехал в Россию. Сам Игорь Плотницкий на следующий день провел пресс-конференцию и сообщил, что не собирается покидать Луганск. В среду было опубликовано видео рабочего совещания господина Плотницкого с подчиненными по поводу ситуации в городе. В тот же день стало известно, что вооруженные люди захватили Генеральную прокуратуру ЛНР и задержали всех сотрудников и главу ведомства.