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Российский президент Владимир Путин случайно уронил стул, на котором сидел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров (в встрече принимал участие также президент Ирана Хасан Роухани) в Сочи.

По окончанию выступления Путин поднялся, пожал руку Эрдогану и отодвинул от него стул, очевидно, чтобы турецкому президенту было удобнее встать. Однако стул с грохотом упал, позже его поднял человек в штатском.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции, Ирана состоялась в Сочи 22 ноября. По итогам переговоров лидеры трех государств согласовали и приняли совместное заявление по Сирии.

Источник: ria.ru