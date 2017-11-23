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Жительница города Нортамберленд-Парк (Великобритания) Сара Холл нашла в сказке "Спящая красавица" пропаганду изнасилований и потребовала, чтобы произведение исключили из школьной программы для младших классов, сообщает Metro.

Женщина заявила, что не хочет, чтобы ее шестилетний ребенок проходил в младших классах сказку, в которой детям прививают неверные идеи о согласии на секс. Сару возмутила сцена, в которой принц целует спящую девушку, не спросив ее согласия.

"Я считаю, что в сказке есть проблемы с демонстрацией сексуального поведения и согласия. Я думаю, такое поведение недопустимо в наши дни", - заявила Холл.

По мнению женщины, шестилетние дети воспринимают всерьез все, что им говорят, а отвечать на вопросы ребенка о сексе она пока не готова.

Вместе с тем Холл предложила компромиссный вариант: "Сказку не стоит полностью убирать из программы, пусть ее обсудят школьники постарше, поговорят о культуре согласия и чувствах принцессы".

Источник: life.ru