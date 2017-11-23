В "Спящей красавице" разглядели пропаганду изнасилований (6)

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В мире | 23 ноября 2017 года, 17:10

Жительница города Нортамберленд-Парк (Великобритания) Сара Холл нашла в сказке "Спящая красавица" пропаганду изнасилований и потребовала, чтобы произведение исключили из школьной программы для младших классов, сообщает Metro.

Женщина заявила, что не хочет, чтобы ее шестилетний ребенок проходил в младших классах сказку, в которой детям прививают неверные идеи о согласии на секс. Сару возмутила сцена, в которой принц целует спящую девушку, не спросив ее согласия.

"Я считаю, что в сказке есть проблемы с демонстрацией сексуального поведения и согласия. Я думаю, такое поведение недопустимо в наши дни", - заявила Холл.

По мнению женщины, шестилетние дети воспринимают всерьез все, что им говорят, а отвечать на вопросы ребенка о сексе она пока не готова.

Вместе с тем Холл предложила компромиссный вариант: "Сказку не стоит полностью убирать из программы, пусть ее обсудят школьники постарше, поговорят о культуре согласия и чувствах принцессы".

Источник: life.ru

Комментарии 6
Коловрат1 час назад
Мдаа.... Реально больные! На всю голову!
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Букля28 минут назад
А с каких Это пор Я должен спрашивать Кого-то о Том, хочу ли Я Кого-то поцеловать или нет? Тем более - спящую? Даже в этикете есть пункт, что когда задаёшься вопросом - целовать девушку после свидания или нет, то ответ прост: целуй. Последствия просты - либо пощёчина, либо взаимность. Это что касаемо флирта. Что касаемо идеологии секса - почему Она стесняется говорить об Этом с ребёнком? Мои дети уже с 4 лет знали, что такое секс, для чего Он нужен, как появляются дети и при чём здесь сансара. Зачем стыдить То, что естественно, как есть, пить и спать? Потому что у Самой это получалось неадекватно и некорректно? Тогда Это не сказку надо блокировать, а обратиться Самой к сексопатологу.
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Уехавший41 минуту назад
Фишка в том, что уже дети эмигрантов - наших бывших, еще советских людей людей уже будут верить во всю эту хрень, а внуков будут называть третьим родом, боясь обвинений в гендерных стандартах. Стоило ехать ли? Стоила ли сытая жизнь этой ментальной гермафродизации? Вопрос...
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