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Разработчики Facebook Messenger тестируют смайлики, показывающие, как часто вы общаетесь с собеседником и как скоро отвечаете.

В Facebook Messenger тестирует функцию Streak, как в Snapchat. Об этом сообщает the Verge.

Скриншоты с работой тестовой функции были опубликованы в Twitter. Справа от контакта появляется смайлик, показывающий, как часто вы переписываетесь и как скоро отвечаете.

Ряд изданий, в том числе the Verge, обвинил Facebook Messenger в плагиате. Это не первый случай: компанию и ранее обвиняли в воровстве идей у Snapchat.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com