Более 70% испанцев выступают против независимости Каталонии (1)
Семь из десяти испанцев выступают против независимости Каталонии, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра My Word по заказу радиостанции Cadena Ser.
Вопрос был сформулирован следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством?".
71,1% опрошенных заявили, что они против, за — 10,1%.
При этом в самой Каталонии число сторонников и противников по-прежнему примерно равное: 40,2% — против, 39,2% — за.
При этом в целом по стране 25% считают, что решение каталонского вопроса возможно путем проведения референдума, согласованного с центральными властями. В Каталонии такого мнения придерживаются 48,9%.
21% опрошенных в Испании поддерживают конституционную реформу, после которой Испания стала бы федеративным государством. В Каталонии число сторонников такого пути решения проблемы чуть выше — 25,5%.
Решение испанских властей провести досрочные выборы в Каталонии положительно оценивают в целом в стране 62,2%, в Каталонии — 43,5%. 16% жителей всей Испании относятся к этому "нормально", среди жителей Каталонии так ответили 24,4%.
Мнение о судебном решении о предварительном тюремном заключении в отношении ряда политиков в целом в Испании и в Каталонии противоположное.
Так, почти 60% испанцев относятся к нему положительно, в автономном сообществе 61,6% — отрицательно.
Примерно такой же раскол существует в общественном мнении по поводу применения испанским правительством 155-й статьи конституции, что позволило ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе.
Почти 60% жителей Испании в целом относятся к этой мере положительно, более 60% в Каталонии — отрицательно.
В опросе, который проводился в середине ноября, приняли участие тысяча жителей по всей Испании, а также 475 жителей Каталонии. Статистическая погрешность составляет 2,89%, в Каталонии — почти 4%.
Источник: ria.ru