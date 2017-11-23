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Депутаты Сейма Литвы просят предпринимателей отказаться от "неуважительного" и "провоцирующего неудобные ситуации" дизайна туалетной бумаги, сообщает портал Baltnews.lt.

Сообщается, что речь идет о продукте известного производителя, украсившего упаковку символикой и поздравлениями, связанными с Днем восстановления государственности Литвы.

"Поздравляем Литву со столетием восстановления!", — гласят надписи на упаковке.

Как отмечают недовольные депутаты Сейма, само только такое поздравление жителями страны может трактоваться "двояко".

В опубликованном заявлении подчеркивается, что подобная инициатива предпринимателей может провоцировать "неудобные ситуации".

Заявляется, что бизнес должен впредь избегать подобных инициатив, а имя страны должно использоваться "ответственно и уважительно".