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Советский и российский актер Николай Годовиков скончался в Петербурге на 68-м году жизни.

Тело актера Николая Годовикова нашли в его квартире в Санкт-Петербурге родственники. Как сообщил "Комсомольской правде" близкий друг артиста, Годовиков страдал от онкологического заболевания.

"Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждем полицию и скорую", — сообщил изданию мужчина.

Николай Годовиков родился в 1950 году. В качестве актера дебютировал в фильме "Республика ШКИД" в 1966 году. Самой известной для него стала роль Петрухи из "Белого солнца пустыни" (1969 год).

В конце 1970-х Николай связался с уголовниками, три раза был осужден, первый раз по статье "Тунеядство", потом — за кражи. В общей сложности отсидел семь с половиной лет. Освободившись в начале 90-х, стал работать на стройке и сниматься в эпизодических ролях в кино и сериалах. Был трижды женат и стал отцом двоих детей — Марии и Артема.

Источник: ntv.ru