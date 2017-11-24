Овечкин заявил о запуске сайта "Команды Путина"
Хоккеист Александр Овечкин, создатель общественного движения в поддержку Владимира Путина, объявил об открытии сайта проекта. Об этом он написал в своем Instagram.
Сайт движения Putin Team открыт - www.putinteam.ru! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие. Все кто поддерживают эти ценности и есть PutinTeam. Если вы хотите вместе с нами участвовать в мероприятиях - присоединяйтесь! Регистрируйтесь на сайте, следите за новостями, будет интересно! Ну и, конечно, делитесь этим постом с друзьями! Добро пожаловать в Putin Team! @putin__team #putinteam
По словам спортсмена, с помощью портала www.putinteam.ru каждый может стать "частью огромной команды, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. Все, кто поддерживают эти ценности, и есть PutinTeam", — отметил он.
Полная версия сайта будет запущена 7 декабря. На данный момент присоединиться к "Команде Путина" возможно через соцсеть "ВКонтакте".
1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста.