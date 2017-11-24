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Бездомный из США Джонни Боббит может стать богаче почти на 300 тысяч долларов после того, как он помог девушке, отдав последние деньги. Об этом сообщает Associated Press.

17 ноября Кэйт Макклюр застряла на одном из шоссе в Нью-Джерси, поскольку у нее кончился бензин. Боббит вызвался помочь и отдал последние 20 долларов, чтобы девушка могла заправить свой автомобиль.

После этого Макклюр несколько раз возвращалась к заправке, чтобы передать мужчине еду и одежду. Но в то же время она начала и сбор средств в интернете, планируя собрать 10 тысяч долларов для помощи Боббиту.

Однако по состоянию на вечер 23 ноября неравнодушные пользователи пожертвовали уже 280 тысяч долларов — и сумма продолжает расти.

Макклюр добавила, что хотела бы сделать больше для бескорыстного человека.

фото: pexels.com