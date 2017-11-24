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Бразильский футболист Робиньо приговорен судом итальянского Милана к девяти годам заключения за групповое изнасилование. Об этом сообщает ANSA.

По версии следствия, бразилец изнасиловал девушку в январе 2013 года на дискотеке в Милане. Помимо футболиста, в преступлении участвовали пятеро его друзей.

В 2009 году Робиньо, выступавший за английский "Манчестер Сити", уже был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах, однако тогда его оправдали.

На данный момент 33-летний спортсмен живет в Бразилии и выступает за местный клуб "Атлетико Минейро".

Нападающий провел 99 матчей за сборную Бразилии, дважды выиграл Кубок конфедераций и один раз — Кубок Америки. С 2010 по 2015 год форвард выступал за итальянский "Милан". В составе команды бразилец становился чемпионом Италии.

В сентябре аргентинский футболист Алексис Сарате был приговорен к тюремному сроку за изнасилование девушки одноклубника Мартина Бенитеса. Сарате надругался над спутницей Бенитеса, пока тот спал с ней на одной кровати.