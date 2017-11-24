Жители Японии испугались упавшего с неба "огненного шара"
В мире | 24 ноября 2017 года, 11:44
Японцы испугались падающего метеора, который светился в небе "огненным шаром", пишет РЕН-ТВ со ссылкой на Japan Times. Инцидент, по информации издания, произошел во вторник утром.
Космический объект в полете зафиксировали камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы. По информации полиции префектуры Сайтамо, в тот день к ним поступило много звонков, люди сообщали о "голубой вспышке в небе".
Эксперты полагают, что этот метеор может быть частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре.
先ほどの火球と思われる落下物動画 pic.twitter.com/cZjRsjWtOp— ちまり(←捕食) (@Chimari255) 21 ноября 2017 г.
Метеоры — это фрагменты космических объектов, которые сгорают при вхождении в атмосферу на огромной скорости, тем самым порождая яркую вспышку, схожую с падающей звездой.
фото: pixabay.com
Источник: TOPnews