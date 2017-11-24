В мире |

Японцы испугались падающего метеора, который светился в небе "огненным шаром", пишет РЕН-ТВ со ссылкой на Japan Times. Инцидент, по информации издания, произошел во вторник утром.

Космический объект в полете зафиксировали камеры видеонаблюдения и автомобильные регистраторы. По информации полиции префектуры Сайтамо, в тот день к ним поступило много звонков, люди сообщали о "голубой вспышке в небе".

Эксперты полагают, что этот метеор может быть частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре.

Метеоры — это фрагменты космических объектов, которые сгорают при вхождении в атмосферу на огромной скорости, тем самым порождая яркую вспышку, схожую с падающей звездой.

фото: pixabay.com