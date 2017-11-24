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Российская скелетонистка Ольга Потылицына, пожизненно отстраненная от участия в Олимпийских играх, рассказала о своей реакции на собственную дисквалификацию. Слова спортсменки приводит RT.

"Хочется кричать, доказывать, что я невиновна. Сейчас родственники, друзья, журналисты регулярно звонят мне и задают одни и те же вопросы. Прокручиваешь все это в голове… Только вдумайтесь — пожизненная дисквалификация! Даже люди, пойманные на употреблении допинга и сознавшиеся в этом, отбывают наказание и возвращаются в спорт. А нас дисквалифицировали пожизненно! Я не понимаю, почему в МОК приняли именно такое решение", — сказала Потылицына.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) временно отстранила россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову от участия в соревнованиях.

фото: Peoples.ru