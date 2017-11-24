Дисквалифицированная скелетонистка: хочу кричать о своей невиновности (1)

фото

В мире | 24 ноября 2017 года, 12:14

Российская скелетонистка Ольга Потылицына, пожизненно отстраненная от участия в Олимпийских играх, рассказала о своей реакции на собственную дисквалификацию. Слова спортсменки приводит RT.

"Хочется кричать, доказывать, что я невиновна. Сейчас родственники, друзья, журналисты регулярно звонят мне и задают одни и те же вопросы. Прокручиваешь все это в голове… Только вдумайтесь — пожизненная дисквалификация! Даже люди, пойманные на употреблении допинга и сознавшиеся в этом, отбывают наказание и возвращаются в спорт. А нас дисквалифицировали пожизненно! Я не понимаю, почему в МОК приняли именно такое решение", — сказала Потылицына.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (ИБСФ) временно отстранила россиян Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову от участия в соревнованиях.

фото: Peoples.ru

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
АЛ2меньше минуты назад
Пусть хоть обкричится, дело не её виновности или невиновности! Проблема в мягкотелости политиков России. Как только пошёл наезд на Российский спорт, как, впрочем, и на другие области российского государства нужно было сразу давать жёсткий ответ, причём иногда чрезмерно жёсткий. По наезду на спорт по-моему нужно было спецслужбам просто притащить в Россию на собеседование в следственный комитет чиновников типа Макларена и иже с ними. Потом устроить публичный процесс, где они рассказали бы КТО платил им деньги за такие "доклады". Ну и совместить сие действо с массой финансовых санкций к международным спортивным организациям. Они понимают только язык силы и денег.
Ответить