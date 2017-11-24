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Одна из двух капсул с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского будет захоронена 28 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает Министерство культуры России на своем сайте. Вторую капсулу, согласно воле артиста, захоронят в Красноярске.

Могила Хворостовского в российской столице расположена в 100 метрах от могилы оперного певца Федора Шаляпина, передает РИА "Новости" со ссылкой на организаторов похорон Павла Астахова и Дмитрия Бертмана.

Дата похорон в Красноярске пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что стали известны дата и место прощания с Хворостовским. Церемония пройдет 27 ноября в зале имени Чайковского.