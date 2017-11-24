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В США американка Кейт МакКлюр запустила кампанию по сбору средств для бездомного Джонни Боббитта-младшего, который помог ей купить бензин на заправочной станции.

По пути в Филадельфию у Кейт МакКлюр закончился бензин. Она съехала на обочину, вышла из машины в поисках заправки и столкнулась с Джонни. "Он понял, что у меня возникла проблема, — рассказала МакКлюр. — Сказал вернуться в машину и закрыть двери".

Бездомный ушел на заправку, откуда вернулся с канистрой с топливом. У него было всего 20 долларов, которые он и потратил на бензин.

"Джонни не попросил у меня ни доллара. Тогда я не могла вернуть ему деньги, потому что у меня не было наличных", — вспоминает МакКлюр. После этого случая девушка еще несколько раз проезжала мимо места, где жил Боббитт. Она вернула ему деньги, а также дала одежду, воду и немного еды.

Две недели назад Кейт МакКлюр запустила фандрайзинговую кампанию на сайте GoFundMe. Она планировала собрать десять тысяч долларов на жилье и транспорт Боббитту. За 14 дней более десяти тысяч людей пожертвовали в общей сложности 295 тысяч долларов: люди отправляли от 5 до 250 долларов.