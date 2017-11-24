Очевидцы сняли "кровавый теракт" в Египте на видео
В мире | 24 ноября 2017 года, 17:04
Число жертв террористической атаки на мечеть в окрестностях египетского города Ариш выросло до 184 человек, передает Reuters. Видео взрыва, которое снял очевидец, размещено на YouTube.
Большинство погибших в атаке 24 ноября — сотрудники силовых структур, пришедшие на пятничную молитву. Нападавшие забросали молящихся гранатами, а затем открыли огонь из пулеметов, размещенных на джипах.
Фото: Twitter
Источник: Lenta.ru