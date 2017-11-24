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Число жертв террористической атаки на мечеть в окрестностях египетского города Ариш выросло до 184 человек, передает Reuters. Видео взрыва, которое снял очевидец, размещено на YouTube.

Большинство погибших в атаке 24 ноября — сотрудники силовых структур, пришедшие на пятничную молитву. Нападавшие забросали молящихся гранатами, а затем открыли огонь из пулеметов, размещенных на джипах.

Фото: Twitter