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Украинские власти планируют в 2018 году открыть центры предоставления административных услуг в населенных пунктах вблизи границы с Крымом, заявил на пресс-конференции первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов в пятницу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

"Мы работаем над вопросом создания центров предоставления административных услуг возле КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда) "Каланчак" и "Чонгар" в ближайших населенных пунктах", — сказал Гданов. По его словам, крымчане смогут в таких центрах получать административные услуги, но они являются платными. В частности Гданов напомнил, что оформление загранпаспорта гражданина Украины, к примеру, стоит 557 гривен (20,7 доллара).

Он также отметил, что в данный момент работа ведется над выделением помещения для цетров предоставления админуслуг. В постоянном представительстве президента также отметили, что длительное время создание таких центров искусственно тормозилось.

Планируется, что центры будут созданы в 2018 году и в первую очередь будут предоставлять услуги по паспортизации для крымчан.

Ранее руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".