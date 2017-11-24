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В результате нападения на мечеть в Эр-Рауде на Севере Египта погибли 235 человек, сообщает Sky News Arabia. Ранения разной тяжести получили свыше 130 человек.

По данным телеканала, уже уничтожены 15 радикалов, устроивших теракт.

Шестеро боевиков на четырех внедорожниках взорвали гранату среди молящихся, а затем в течение 20 минут расстреливали людей, выбегавших из храма. Затем преступники скрылись. Эти подробности сообщает агентство Al Watan.

Ранее сообщалось, что МВД Египта ввело в Каире чрезвычайное положение. В стране объявлен траур по погибшим.