Британские СМИ сообщили о стрельбе в лондонском метро на станции Oxford Circus. По предварительным данным, один человек ранен. В районе стрельбы, в центре британской столицы, началась паника. Полиция же призвала к спокойствию, а позднее рабортовала, что причин для паники нет.

Как было сказано в твиттере лондонской полиции, в пправоохранительные органы поступили сообщения об "инциденте" в метрополитене британской столицы.

"Полиция в 16:38 получила несколько сообщений о выстрелах, произошедших на Оксфорд-стрит и на станции метро Oxford Circus. Полиция отреагировала так, будто инцидент связан с терроризмом. Вооруженные и невооруженные офицеры находятся на месте и находятся в контакте с коллегами из британской транспортной полиции", — говорится в сообщении.

Police called at 16:38 to a number of reports of shots fired on #OxfordStreet & underground at Oxford Circus tube station. Police have responded as if the incident is terrorist related. Armed and unarmed officers are on scene and dealing along with colleagues from @BTP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 24, 2017

Лондонская полиция стала проверять сообщения о стрельбе на станции метро Oxford Circus в центре города. Станция временно закрыта, поезда проезжают её без остановки. Также не работает соседняя станция Bond Street. Правоохранительные органы заявили об одной пострадавшей в результате инцидента.

Позднее оцепление в районе инцидента было снято. Отмечается, что сообщения о стрельбе не подтвердились. Но во время паники пострадала одна девушка.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото происходящего.

фото и видео: очевидцы