Информация о стрельбе в центре Лондона не подтвердилась
Полиция снимает оцепление вокруг станции метро Oxford Circus в Лондоне, информация о стрельбе не подтвердилась.
«Вооруженные полицейские недолго пробыли на месте, никакого подтверждения информации о стрельбе нет. Район подвергся тщательному обыску, мы работаем над снятием оцепления и открываем станции», — говорится в сообщении Британской транспортной полиции.
В Британской транспортной полиции заявили, что во время паники в центре Лондона в связи с сообщениями об инциденте небольшие травмы получил один человек.
В процессе эвакуации граждан из метро в районе Оксфорд-стрит одна женщина получила незначительную травму.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.
Ранее в полиции Лондона заявили, что на одной из станций метро произошёл «инцидент».
Panic on London's Oxford Street after reports of shooting - https://t.co/rDYOqpMaX0 #BREAKING #OxfordCircus #OxfordStreet #Terrorattack #Terrorism #BlackFriday #UPDATE— Sandeep Shenoy (@hitech_guru) November 24, 2017