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Полиция снимает оцепление вокруг станции метро Oxford Circus в Лондоне, информация о стрельбе не подтвердилась.

«Вооруженные полицейские недолго пробыли на месте, никакого подтверждения информации о стрельбе нет. Район подвергся тщательному обыску, мы работаем над снятием оцепления и открываем станции», — говорится в сообщении Британской транспортной полиции.

В Британской транспортной полиции заявили, что во время паники в центре Лондона в связи с сообщениями об инциденте небольшие травмы получил один человек.

В процессе эвакуации граждан из метро в районе Оксфорд-стрит одна женщина получила незначительную травму.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать обстоятельства произошедшего.

Ранее в полиции Лондона заявили, что на одной из станций метро произошёл «инцидент».