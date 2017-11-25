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Директор парижского цирка "Борман" застрелил тигра, сбежавшего из вольера и оказавшегося на улицах французской столицы. Об этом рассказывает издание Le Parisien.

"Сначала мы услышали крики людей. Кричала женщина. Затем я увидела, как бежит тигр, после чего раздались выстрелы", — рассказала журналистка, ставшая очевидцем инцидента.

Стрелком оказался директор цирка. Мужчину, к слову, вскоре задержала прибывшая на место полиция. Его обвинили в том, что он подверг опасности жизни парижан.

Фото: pixabay.com