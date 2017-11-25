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Владельцы iPhone X обнаружили в нём новый недостаток. Неприятной находкой поделился один из разочарованных покупателей на "Ютубе".

Мужчина рассказал подписчикам, что у него слышны щелчки, если надавить на экран. При этом обнадёживает тот факт, что далеко не у всех владельцев смартфона наблюдается подобный недостаток.

Предполагается, что проблема связана с высыхающим клеем, с помощью которого экран крепится к корпусу. Многие пользователи при обнаружении подобного дефекта порекомендовали обращаться в сервисный центр.

Ранее покупатели iPhone X пожаловались, что с корпуса нового телефона начала слезать краска. Эксперты предположили, что Apple сэкономила на высоком качестве покраски, решив сделать ставку на скорость и удешевление производства.

Фото: flickr.com