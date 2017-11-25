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Праздничные рождественские почтовые марки с ароматом имбирного печенья в субботу вышли в обиход во всех отделениях Почты Литвы, сообщает в субботу пресс-служба почты.

"Традиционно с выпуском праздничных почтовых марок начинается отправление праздничных поздравлений. В рождественский период отправленные открытки и подарки впервые в истории литовской филателии будут украшены ароматными почтовыми марками с запахом имбирного печенья", — приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя группы коммуникации Почты Литвы Томаса Башарова.

Как отмечает ведомство, на почтовых марках изображен старик Каледа. Дизайн праздничных марок, посвященных Рождеству и Новому году, создала художник-иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте.

"На этой марке изображен старик Каледа, который приносит зиму, заснеживая дома и деревья. На другой марке изображена повседневная жизнь заснеженного маленького городка: сияющие звезды, дым, поднимающийся из домашнего камина, и возвращающиеся с работы в свои теплые дома люди", — сказала художница-иллюстратор Кюдулайте.

За год Почта Литвы выпускает 25-27 почтовых марок.

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