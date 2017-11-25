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Европарламент будет выделять рабочей группе ЕС, занимающейся так называемой "борьбой с российской дезинформацией", более одного миллиона евро в год, пишет газета Guardian.

Издание сообщает, что финансирование оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) в размере 1,1 миллиона евро в год заложено в бюджет ЕС на 2018–2020 годы. При этом ранее отдельного собственного бюджета у подразделения не было — оно использовало средства, направленные на финансирование институтов ЕС и стран-членов.

Отмечается, что решение о финансировании принято на фоне заявления главы Евросовета Дональда Туска о том, что одной из реальных проблем Европы являются "кибератаки, фейковые новости и гибридная война".

В оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям входит около 400 экспертов и 14 постоянных сотрудников. Они занимаются публикацией еженедельных "обзоров дезинформации", в которых рассказывают о случаях "искажений фактов" в материалах российских СМИ.

Фото: flickr.com