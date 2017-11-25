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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против повторного голосования в ФРГ, пишет Die Welt.

"Я вообще не считаю, что мы можем попросить людей снова проголосовать, если не можем работать с имеющимся результатом", — сказала она.

Меркель также призвала рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами.

Ранее сообщалось, что Меркель выступила за проведение новых выборов в бундестаг.

Фото: flickr.com