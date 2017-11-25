Меркель изменила свою точку зрения о повторных выборах в бундестаг
В мире | 25 ноября 2017 года, 15:49
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против повторного голосования в ФРГ, пишет Die Welt.
"Я вообще не считаю, что мы можем попросить людей снова проголосовать, если не можем работать с имеющимся результатом", — сказала она.
Меркель также призвала рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами.
Ранее сообщалось, что Меркель выступила за проведение новых выборов в бундестаг.
Фото: flickr.com
Источник: Газета.ru