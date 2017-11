В мире |

Журнал Time опроверг твит Дональда Трампа о том, как он якобы отказался давать интервью журналу и сниматься для обложки будущего номера "Человек года".

В пятницу президент Трамп написал в "Твиттере", что ему позвонили из Time и сказали, что он "вероятно" будет назван "человеком года".

Однако позднее редакция журнала заявила, что президент неверно представил процесс выбора подобной персоны.

Трамп был "человеком года" в прошлом году. Ранее он ложно утверждал, что он рекордное число раз появился на обложке этого престижного издания.

"Позвонили из журнала Time, сказали, что я ВЕРОЯТНО буду назван "Мужчиной (Человеком) года", как и в прошлом году, но что я должен буду согласиться на интервью и крупную фотосессию. Я сказал, что вероятно - не годится, и отказался. Все равно спасибо!"- твит Дональда Трампа.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!