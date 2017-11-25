В мире |

Журнал Time опроверг твит Дональда Трампа о том, как он якобы отказался давать интервью журналу и сниматься для обложки будущего номера "Человек года".

В пятницу президент Трамп написал в "Твиттере", что ему позвонили из Time и сказали, что он "вероятно" будет назван "человеком года".

Однако позднее редакция журнала заявила, что президент неверно представил процесс выбора подобной персоны.

Трамп был "человеком года" в прошлом году. Ранее он ложно утверждал, что он рекордное число раз появился на обложке этого престижного издания.

"Позвонили из журнала Time, сказали, что я ВЕРОЯТНО буду назван "Мужчиной (Человеком) года", как и в прошлом году, но что я должен буду согласиться на интервью и крупную фотосессию. Я сказал, что вероятно - не годится, и отказался. Все равно спасибо!"- твит Дональда Трампа.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017

Эта традиция в журнале Time зародилась в 1927 году, когда был впервые назван "Человек года". Таковым редакция признает человека, который "к лучшему или к худшему... оказал наибольшее влияние на события уходящего года".

Издание приглашает читателей голосовать за претендентов на титул, однако окончательное решение остается за редколлегией. Бывший редактор журнала Ричард Стенгель указывает, что слово "вероятно" означает, что Трамп не получил этот титул.

В июне этого года газета Washington Post написала о том, что на стенах нескольких гольф-клубов, принадлежащих Дональду Трампу, висят в рамке фальшивые обложки журнала Time с несколькими лестными для него заголовками.

Ричард Стенгель упомянул этот эпизод, когда он в пятницу ретвитнул слова Трампа, добавив свой комментарий.

"Не хочется вам об этом сообщать, но это "вероятно" означает, что вы не "Человек года". Они просто хотели фотосессию. Но я уверен, что у вас по-прежнему где-то в кладовках хранятся те фальшивые обложки Time", - заявил он.

Hate to tell you but that PROBABLY means you’re NOT Person of the Year. They just wanted a photo shoot. But I’m sure you still have that fake TIME cover somewhere in storage. https://t.co/HkW1XkKxXK — Richard Stengel (@stengel) November 24, 2017

Редакция Time заявила, что не комментирует свой выбор до публикации, а о том, кто будет на обложке этого номера, будет объявлено 6 декабря.

Фото: flickr.com