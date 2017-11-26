Полиция задержала 70 человек в ходе погромов в центре Брюсселя (1)

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В мире | 26 ноября 2017 года, 09:59

Подразделение полиции Брюсселя по борьбе с массовыми беспорядками задержало более 70 участников протестов в коммерческом квартале в центре города.

"Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность", — написал мэр города Филипп Клоз в своем Twitter.

Отмечается, что группа провокаторов внедрилась в ряды участников разрешенного митинга против рабства в Ливии. После завершения акции люди в масках переместились в один из наиболее дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.

"В результате беспорядков, имевших место наряду с манифестацией, произведены задержания и усилено присутствие полиции", — сообщили в полиции.

Также сообщается, что возраст задержанных составляет от 15 до 18 лет.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Андрей Елизаров21 минуту назад
Жила Ливия и было там все хорошо,была богатая страна. А сейчас там вдруг рабство появилось и они в в Брюсселе митингуют. Смех и только.
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