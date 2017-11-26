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Подразделение полиции Брюсселя по борьбе с массовыми беспорядками задержало более 70 участников протестов в коммерческом квартале в центре города.

"Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность", — написал мэр города Филипп Клоз в своем Twitter.

Отмечается, что группа провокаторов внедрилась в ряды участников разрешенного митинга против рабства в Ливии. После завершения акции люди в масках переместились в один из наиболее дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.

"В результате беспорядков, имевших место наряду с манифестацией, произведены задержания и усилено присутствие полиции", — сообщили в полиции.

Также сообщается, что возраст задержанных составляет от 15 до 18 лет.

Источник: gazeta.ru

Фото: pixabay.com