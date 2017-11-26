Полиция задержала 70 человек в ходе погромов в центре Брюсселя (1)
Подразделение полиции Брюсселя по борьбе с массовыми беспорядками задержало более 70 участников протестов в коммерческом квартале в центре города.
"Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность", — написал мэр города Филипп Клоз в своем Twitter.
Отмечается, что группа провокаторов внедрилась в ряды участников разрешенного митинга против рабства в Ливии. После завершения акции люди в масках переместились в один из наиболее дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.
"В результате беспорядков, имевших место наряду с манифестацией, произведены задержания и усилено присутствие полиции", — сообщили в полиции.
Также сообщается, что возраст задержанных составляет от 15 до 18 лет.
Источник: gazeta.ru
Фото: pixabay.com