В соцсетях показали смартфон Tesla (1)
В мире | 26 ноября 2017 года, 11:23
В сети показали концепт смартфона, который могла бы выпустить компания Tesla. Видео опубликовано на YouTube-канале Concept Creator.
В ролике демонстрируется гаджет, оснащенный двойной камерой, безрамочным дисплеем и металлическим корпусом.
Интернет-пользователи остались довольны дизайном авторского смартфона и отметили, что в случае его создания очереди за новыми моделями IPhone стали бы намного меньше.
Также в комментариях в шутку поинтересовались, будет ли он работать "на электричестве".
Компания Tesla пока не планировала выпуск смартфонов.
Источник: ria.ru
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