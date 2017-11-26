В соцсетях показали смартфон Tesla (1)

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В мире | 26 ноября 2017 года, 11:23

В сети показали концепт смартфона, который могла бы выпустить компания Tesla. Видео опубликовано на YouTube-канале Concept Creator.

В ролике демонстрируется гаджет, оснащенный двойной камерой, безрамочным дисплеем и металлическим корпусом.

Интернет-пользователи остались довольны дизайном авторского смартфона и отметили, что в случае его создания очереди за новыми моделями IPhone стали бы намного меньше.

Также в комментариях в шутку поинтересовались, будет ли он работать "на электричестве".

Компания Tesla пока не планировала выпуск смартфонов.

Источник: ria.ru

Комментарии 1
Вы с головой совсем не дружите? 8 часов назад
Каким боком, это в разделе Важное оказалось?
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