Хью Джекман заявил, что больше не вернется к роли Росомахи (3)
В мире | 26 ноября 2017 года, 13:54
Австралийский актер Хью Джекман, известность которому принесла роль Росомахи в фильме "Люди Икс", не планирует возвращаться к роли мутанта с адамантиевыми когтями. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.
"Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя уходить с вечеринок, но после 17 лет пришло наконец время с этим закончить", — рассказал актер, намекая, что не вернется в следующих частях фильмов по комиксам Marvel.
Заявление артиста окончательно подтвердило имеющуюся информацию, что фильм "Логан" ставит точку на истории культового Росомахи в исполнении Джекмана.
Еще во время съемок актер неоднократно заявлял, что после "Логана" не хочет больше возвращаться к роли, с которой был связан 17 лет.
Источник: life.ru
Да и весь фильм получал люлей. Вечно больной, старый и кривой
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Вот видимо поэтому Росомаху и убили в последнем фильма.
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Как бы росомаха вернулся если его в последней части убили и закопали на 3 метра? Иисус бы воскресил?))
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