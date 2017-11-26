В мире |

Австралийский актер Хью Джекман, известность которому принесла роль Росомахи в фильме "Люди Икс", не планирует возвращаться к роли мутанта с адамантиевыми когтями. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

"Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя уходить с вечеринок, но после 17 лет пришло наконец время с этим закончить", — рассказал актер, намекая, что не вернется в следующих частях фильмов по комиксам Marvel.

Заявление артиста окончательно подтвердило имеющуюся информацию, что фильм "Логан" ставит точку на истории культового Росомахи в исполнении Джекмана.

Еще во время съемок актер неоднократно заявлял, что после "Логана" не хочет больше возвращаться к роли, с которой был связан 17 лет.

Источник: life.ru