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Автоэксперты издания CarsWeek опубликовали рейтинг самых дешёвых автомобилей в мире. Так, его возглавил индийский Bajaj Qute, который можно приобрести в Индии всего за 700 долларов.

Хотя в России это транспортное средство с двухтактным двигателем объемом 0,2 л, считается квадроциклом.

Вслед за Bajaj Qute в рейтинге специалистов идет также индийский автомобиль — ситикар Tata Nano, цена на который составляет около 4 356 долларов. Оснащенное 0,6-литровым мотором авто способно развить скорость до 100 километров в час.

Третье место в этом списке занял японский Datsun Redi-GO, компакт-кар в кузове хэтчбек. Также в топ-5 вошли компактный хэтч Maruti Suzuki Alto 800 и Renault Kwid для индийского рынка.

Источник: life.ru