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Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну в составе пилотируемых миссий в 2020-х годах.

Это станет возможным благодаря вероятному участию страны в международной программе по строительству модульной среды обитания — Deep Space Gateway — на окололунной орбите.

В качестве участника программы Япония могла бы предложить совместное создание кораблей, а также предоставить разработки местных ученых в области очистки воды и воздуха.

Как отмечает агентство, NASA, "Роскосмос" и партнеры намерены начать строительство Deep Space Gateway в 2020-х годах.

"На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году", — сказал глава Российской госкорпорации Игорь Комаров.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com