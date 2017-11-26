Японцы собрались на Луну (2)
Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну в составе пилотируемых миссий в 2020-х годах.
Это станет возможным благодаря вероятному участию страны в международной программе по строительству модульной среды обитания — Deep Space Gateway — на окололунной орбите.
В качестве участника программы Япония могла бы предложить совместное создание кораблей, а также предоставить разработки местных ученых в области очистки воды и воздуха.
Как отмечает агентство, NASA, "Роскосмос" и партнеры намерены начать строительство Deep Space Gateway в 2020-х годах.
"На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году", — сказал глава Российской госкорпорации Игорь Комаров.
Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com
Наши потомки которые уйдут на другие планеты уже не будут тему, кого мы зовём люди.
Другая гравитация изменит формы их когда-то Земных тел, а значит и их способ мыслить и чувствовать тоже уже не будет таким как на Земле.
Для того, чтоб Человеа сохранился как наш биологический вид и расы, нам самим нужно научиться создавать планеты, по характеристикам полностью схожие с Землёй или найти в Галактиках идентичный близнец Земли. Возможно такая существует совсем рядом с нами, но в другом измерении.
Романтично получилось, сам не ожидал :)