Японцы собрались на Луну (2)

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В мире | 26 ноября 2017 года, 15:46

Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну в составе пилотируемых миссий в 2020-х годах.

Это станет возможным благодаря вероятному участию страны в международной программе по строительству модульной среды обитания — Deep Space Gateway — на окололунной орбите.

В качестве участника программы Япония могла бы предложить совместное создание кораблей, а также предоставить разработки местных ученых в области очистки воды и воздуха.

Как отмечает агентство, NASA, "Роскосмос" и партнеры намерены начать строительство Deep Space Gateway в 2020-х годах.

"На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году", — сказал глава Российской госкорпорации Игорь Комаров.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Ņitj1 час назад
Kamikadze.
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Рижанин1 час назад
НИКОГДА не сможет челове оставить Землю.
Наши потомки которые уйдут на другие планеты уже не будут тему, кого мы зовём люди.
Другая гравитация изменит формы их когда-то Земных тел, а значит и их способ мыслить и чувствовать тоже уже не будет таким как на Земле.

Для того, чтоб Человеа сохранился как наш биологический вид и расы, нам самим нужно научиться создавать планеты, по характеристикам полностью схожие с Землёй или найти в Галактиках идентичный близнец Земли. Возможно такая существует совсем рядом с нами, но в другом измерении.

Романтично получилось, сам не ожидал :)
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