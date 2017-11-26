В ночном клубе на Тенерифе провалился пол, 22 человека пострадали
В мире | 26 ноября 2017 года, 18:01
В ночном клубе на испанском острове Тенерифе провалился пол, 22 человека пострадали, сообщает издание Mundo.
В клубе Butterfly Disco Pub в городе Адехе на юге острова проходила дискотека, когда пол рухнул и люди упали в подвал. На место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Два человека получили серьезные травмы, многих доставили в больницы с переломами и ушибами.
Среди пострадавших люди разного возраста и разных национальностей, в частности французы, бельгийцы и румыны, сообщает телеканал RTVE.
Источник: ria.ru