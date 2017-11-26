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Австрийский артист Томас Нойвирт, выступающий в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, нанес свой первый визит в Россию – он побывал в Петербурге. Австриец заявил, что счастлив оказаться в этой стране и поразился красоте петербургских дворцов.

Нойвирт заявил, что хотел бы купить один из них.

Также артист признался, что собирается завершить карьеру в амплуа Кончиты Вурст и сменить род деятельности.

"У меня огромный список вещей, которые я хочу сделать и попробовать в жизни. И большое количество этих вещей не включают в себя ношение парика и накладных ресниц", - поделился он.

Однако Нойвирт работает над вторым музыкальным альбомом Кончиты, после которого поедет в гастрольный тур в образе бородатой певицы.

Источник: realty.vesti.ru