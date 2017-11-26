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Телеканал CNN ответил на критику президента США Дональда Трампа, который объявил, что либеральный канал представляет страну в дурном свете - в отличие, например, от консервативного Fox News.

CNN призвал главу Белого дома заняться своей работой и позволить журналистам делать свою.

Телеканал указал: "Представлять США в мире - не работа CNN. А ваша. Наше дело - сообщать новости".

Трамп ранее в своем Twitter написал, что телеканал не предоставляет объективной информации о состоянии дел в стране.

Он неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию.

Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля".

В настоящее время телеканал CNN активно освещает ход расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, а также регулярно оказывается источником неофициальной информации об этом деле.

Эта информация зачастую оказывается весьма неприятной для президента Дональда Трампа и его окружения. Глава государства в ответ называет CNN и многие другие СМИ источниками "фейковых новостей". Телеканал Fox News же Трамп считает дружественным и зачастую ставит его в пример другим СМИ.

Источник: newsru.com

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