CNN ответил на критику Трампа, велев заняться своим делом (3)
Телеканал CNN ответил на критику президента США Дональда Трампа, который объявил, что либеральный канал представляет страну в дурном свете - в отличие, например, от консервативного Fox News.
CNN призвал главу Белого дома заняться своей работой и позволить журналистам делать свою.
Телеканал указал: "Представлять США в мире - не работа CNN. А ваша. Наше дело - сообщать новости".
Трамп ранее в своем Twitter написал, что телеканал не предоставляет объективной информации о состоянии дел в стране.
Он неоднократно открыто заявлял о том, что большинство американских СМИ намеренно выступают против него, публикуя недостоверную информацию.
Эту тему он, в частности, затронул в конце февраля на пресс-конференции в Белом доме, когда указал, что "уровень бесчестности в прессе вышел из-под контроля".
В настоящее время телеканал CNN активно освещает ход расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы, а также регулярно оказывается источником неофициальной информации об этом деле.
Эта информация зачастую оказывается весьма неприятной для президента Дональда Трампа и его окружения. Глава государства в ответ называет CNN и многие другие СМИ источниками "фейковых новостей". Телеканал Fox News же Трамп считает дружественным и зачастую ставит его в пример другим СМИ.
Источник: newsru.com
Фото: pixabay.com
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В каком бы ангельском свете её не пытаться представить, но смердит от америки дерьмом за тыщу вёрст.