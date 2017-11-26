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Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности.

Латвия в списке занимает 33-е место, расположившись между Литвой и Испанией. Всего в рейтинге 137 государств.

Первые места в списке занимают страны из Центральной и Южной Америки. Самыми опасными ВЭФ признал бандитские группировки Эль-Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Ямайки и Колумбии.

Наименее подверженными влиянию преступных кланов ВЭФ назвал Финляндию и Норвегию.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com