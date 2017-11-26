Названы страны с самыми опасными преступными кланами
В мире | 26 ноября 2017 года, 20:56
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности.
Латвия в списке занимает 33-е место, расположившись между Литвой и Испанией. Всего в рейтинге 137 государств.
Первые места в списке занимают страны из Центральной и Южной Америки. Самыми опасными ВЭФ признал бандитские группировки Эль-Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Ямайки и Колумбии.
Наименее подверженными влиянию преступных кланов ВЭФ назвал Финляндию и Норвегию.
Источник: lenta.ru
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