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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" заявил о желании покинуть свой пост.

"Можно сказать, это моя мечта. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства и перед народом — это очень сложно", — ответил Кадыров на вопрос о готовности покинуть пост главы республики.

Он отметил, что за каждую ошибку нужно будет ответить "и в этой жизни, и в той".

"Поэтому я бы сказал, что… Ну не то, что я устал, что я не хочу служить… Я считаю, что пришло время. Когда-то нужны были такие, как я, — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России", — заявил Кадыров и отметил, что пришло время для изменений в Чечне.

Также он отметил, что "есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне".

В 2015 году Кадыров заявлял, что готов уйти со своего поста, если это необходимо.